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09.10.2019 - 07:50 |

Üçüncü kez indirim yaptı

Liam Payne, Kaliforniya’dan 2015 yılında 10 milyon dolar’a aldığı malikanesini, bir yıldır satamayınca, fiyatta indirime gitti.

Üçüncü kez indirim yaptı

Liam Payne, Kaliforniya’dan 2015 yılında 10 milyon dolar’a aldığı malikanesini, bir yıldır satamayınca, fiyatta indirime gitti. Ocak 2018’de 13.9 milyon dolar’a satışa çıkardığı saray yavrusu için şubat ayında 12.9 milyon isteyen 26 yaşındaki şarkıcı, yine alıcı bulamayınca, rakamı 11.2 milyon dolar’a (65.3 milyon TL) çekti. Malikanede, mahzen, SPA, sinema ve spor salonlarının yanı sıra, havuz, mutfak ve geniş bir kütüphane bulunuyor.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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