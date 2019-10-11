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11.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Üçüncü yıl kutlaması

Şişhane’de bulunan Pera Adalı adlı restoranın üçüncü yıl kutlaması, sanat, iş ve spor dünyasını bir araya getirdi.

Üçüncü yıl kutlaması

Şişhane’de bulunan Pera Adalı adlı restoranın üçüncü yıl kutlaması, sanat, iş ve spor dünyasını bir araya getirdi. Özlem-Ecem Çağan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Songül Karlı, Güvenç Kurtar, Musa Uzunlar, Ali İl, Ege ve Şebnem Schaefer katıldı. Çağan, kutlama pastasını Songül Karlı ve Ege ile birlikte kesti.
Geçtiğimiz günlerde yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Karlı, “Siyah saçım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eskiye dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Onlar da üzdü” diyerek, duygularını dile getirdi. 

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