Uğur Aslan bir yıl sonra setlere dönüyor

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğur Aslan, "Ankara’yla bir gönül bağım da var. Öğrencilik yıllarımda harçlığımı çıkarmak için şarkı söylemeye başlamıştım. Bunun ilk 10 yılı düzenli, sonraki yıllar belli aralıklarla hep sahnedeydim. Yani 20 küsur yıldır müzik yapıyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, "Dizilerde yer almak mı, sahnede olmak mı?" sorusuna, "Dizilerin de sahnenin de dinamikleri çok farklı. Birinde hazırlık yaparak izleyici karşısına çıkma şansınız varken, diğerinde daha spontane gelişiyor her şey. Bir şarkının hazırlığını yapıp ‘Bunu sahnede bugün mutlaka söylemeliyim’ diyorsunuz ama sahneye çıkınca duygunuz çok başka bir şarkıyla buluşabiliyor” cevabını verdi.

Uğur Aslan, yakında adını yeni bir projeyle ekranlarda olacağını belirterek, “Yaklaşık bir yıllık aradan sonra yeni projeyle tekrar ekranlarda olacağım. İzleyicilerin çok seveceği bir karakter olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.