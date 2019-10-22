Uğur Uzunel: Erkut'la arkadaşlık etmek zor

Uğur Uzunel, Kanal D’de ekrana gelen ‘Afili Aşk’ta hayat verdiği Erkut’la, kısa sürede fenomen haline geldi. Setteki herkesin egosuz olduğunu belirten oyuncu, “Bu mutlu ortam, çalışmamızı olumlu yönde etkiliyor. Abi rollerini de oynamaya başladım. Bu da değişik bir his verdi. Daha önce evin küçüğünü canlandırmıştım. Kendimi büyümüş hissediyorum” dedi. Uzunel’le projesini ve sektörün durumunu konuştuk.

- ‘Afili Aşk’ sezonun en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Bu başarıyı bekliyor muydunuz?

Senaryoyu ilk okuduğumda, yaz projesi olarak düşünmemiştim zaten. Başlarken, hikayeyi çok beğendim ve uzun soluklu olacağını biliyordum. Projeyi

çok fazla insanın izlediğini görüyorum. Hem dizi hem de kendim hakkında olumlu yorumlar alıyorum.

- Bu dizi size neler kazandırdı?

Her şeyden önce çok iyi arkadaşlar kazandım. Ekipteki herkes egosuz ve yaptıkları işten keyif alan insanlar. Bu mutlu ortam, çalışmamızı olumlu yönde etkiliyor. Abi rollerini de oynama başladım. Bu da değişik bir his verdi. Daha önce evin küçüğünü oynamıştım. Kendimi büyümüş hissediyorum.

- Canlandırdığınız Erkut’un kimseye faydası yok. Siz onu nasıl tanımlarsınız?

Erkut çok komik bir adam... Her durumdan bir yalanla sıyrılabiliyor. Kime ne yalan söylediği belli değil. Abisi için tam bir baş belası ve çok kolay kavgaya girebiliyor. Öte yandan hayatta kalmak ve başarılı olmak için, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hep başarısız oluyor. Enerjisi çok yüksek. Kalkıp, yeniden deniyor. Kolay yoldan zengin olmayı denemese, ona çalışkan biri deyip, saygı bile

duyabilirim.

- Yalan söyleyen birini hayatınızda tutmaya devam eder misiniz?

Hayatta söylenen bazı yalanlar iyi bile olabiliyor. Beyaz yalanlar yani... Ama Erkut bir facia. Onun gibi biriyle arkadaşlık etmek zor. İnsanın başını belaya sokabilir. Bazen abisinin attığı dayağı hak ettiğini düşünüyorum. Ama kötü bir adam değil. Oynarken değil elbette ama senaryoyu okurken ya da izlerken üzülüyorum ona bazen...

- Nasıl tepkiler aldınız?

Başlarda çok küfür yedim. ‘Yeter artık, bu adamı izlemek istemiyoruz’, ‘Her sahnede var, bunun torpili nereden?’ ve ‘Ayşe’yi (Burcu Özberk) küçük düşürüyor, nefret ediyoruz Erkut’tan’ gibi mesajlar alıyordum. Ama bu bence iyi bir şey. Gerçekten başta Ayşe olmak üzere, herkesi zor duruma düşürüyordu.Yönetmenlerimizle izleyenler gıcık olsun istemiştik zaten Erkut’a... O nedenle Erkut olarak sevilmemek, hatta küfür yemek hoşuma bile gitti diyebilirim.

- Sosyal medyayı nasıl tanımlarsınız?

Tam olarak anlayamadığım, çözemediğim bir alan aslında... Instagram ve Facebook, arkadaşlarımız arasında muhabbet ettiğimiz keyifli bir yerden, başka bir şeye döndü tanındıkça... Bu daha çok insana ulaşabilmek ve görüşlerini, duygularını paylaşmak için harika bir şey. Ama ben çoğu zaman sosyal medyanın boş ve mutsuzluk veren bir şey olduğunu hissediyorum. Korkunç paylaşımlar ve inanılmaz yorumlar okuyabiliyorsunuz.

- Ekranda eskisi kadar dizi yok, bu sizi tedirgin ediyor mu?

Evet, ediyor. Sektörün dijital platforma geçeceğini düşünenlerdenim. Ben de sürekli YouTube izliyorum. Televizyonda göremediğimiz çok başarılı ve özgün programlar seyredebiliyoruz.

‘Ticaretteki hayallerim kısır’

- Oyuncu olarak tür ayırıyor musunuz?

Hayır. Benim için önemli olan rolün ne olduğu... Kendimce birbirinden ayırabildiğim şeyler oynamak istiyorum. ‘Aşk ve Mavi’de topal ve çok saf birini, ‘Halka’da, bir insan kaçakçısını canlandırdım. Oyuncu olarak denemek ve aramak istiyorum. Yaşlandığımda, geriye baktığım zaman birçok farklı rolü denediğimi görmek isterim.

- Oyunculuk dışında başka bir şey yapmak ister misiniz? Mesela ticarete atılmak gibi...

Bir şeye atılmak isterim ama o ne bilemiyorum. Ticarette bildiğim bir alan yok. O dünyadaki hayallerim kısır... Mesela asla kafe açmayı düşünmem. Bunu yapan çok insan var. Saygı duyuyorum elbette ama ben kesinlikle beceremem. Bakalım, düşünmeye devam ediyorum.