56'ncÄ± Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali'nin 'Ã–ÄŸle Sohbetleri'nin konuÄŸu, yÃ¶netmen ve oyuncu UÄŸur YÃ¼cel oldu. AKM Perge Salonu'ndaki sÃ¶yleÅŸiyi Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek'in yanÄ± sÄ±ra sanatseverler izledi.

AslÄ±nda komedyen olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÃ¼cel, mecburen komedyenlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÃ¼cel, "BÃ¶yle bir hedefim olmadÄ±. Ã‡ocukken her ÅŸeyi taklit edebiliyordum. Tiyatrodan para kazanamadÄ±m. ÅžovmenliÄŸi denedim ve iyi olduÄŸumu gÃ¶rdÃ¼m. Åžovmenlikte gecede 5 bin lira kazanÄ±yordum, tiyatroda ayda 1200 lira alÄ±yordum. Paraya kapÄ±ldÄ±m" dedi.

"HayatÄ± puslu gÃ¶rdÃ¼m"

Hayatta bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸeyi ihmal ettiÄŸini aktaran UÄŸur YÃ¼cel, "Oyuncu tatminliÄŸi gibi dertlerim yok. Rol beklemem. Oynama isteÄŸim hiÃ§ olmadÄ±. Tutkum yok bir ÅŸeye. Ã‡ocuk yaÅŸta aydÄ±nlandÄ±m. Ama kendime hiÃ§ deÄŸer ve anlam veremedim. Anne ve babamÄ±n benden Ã¶nce Ã¶lecek olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi beni hep kederlendirdi. HayatÄ± puslu gÃ¶rdÃ¼m, saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸey deÄŸildi. Ã‡ocuk yaÅŸta bÃ¼yÃ¼klerimin yok olacaÄŸÄ± kederiyle yaÅŸadÄ±m. Gizliden gizliye adlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duygulara sahibiz. Bu savaÅŸlar neden, hepimiz Ã¶leceÄŸiz. Fenikeliler bile kalmamÄ±ÅŸ dÃ¼nyada. Belki 200 yÄ±llar sonra topraÄŸÄ±n bile anlamÄ± kalmayacak" diye konuÅŸtu.

"AklÄ± baÅŸÄ±nda biri deÄŸilim"

Ã‡ocukken iÃ§e kapanÄ±k olduÄŸunu kaydeden UÄŸur YÃ¼cel, Ã§ocukluÄŸunda bir tÃ¼r Asperger Sendromu olduÄŸunu sÃ¶yledi. YÃ¼cel, dertli bir Ã§ocuk olduÄŸunu ve bunu kimsenin bilmediÄŸini anlattÄ±. Kendini ÅŸimdi de saÄŸlÄ±klÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden YÃ¼cel, "O yÃ¼zden televizyonlara konuÅŸmak istemiyorum. AklÄ± baÅŸÄ±nda biri gibi konuÅŸmuyorum" dedi.

YaÅŸlÄ± kadÄ±nla diyalog gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Soru sormak iÃ§in sÃ¶z alan seyircilerden yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nÄ±n, YÃ¼cel'e serzeniÅŸte bulunmasÄ± gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere neden oldu. YaÅŸlÄ± kadÄ±n, "Sen dÃ¼nkÃ¼ Ã§ocuksun, niye kendini bÄ±raktÄ±n oÄŸlum UÄŸur, daha genÃ§sin. Bir tane dizi Ã§evirdin, onu da Ã§ok beÄŸendim. 'CanÄ±m Ailem' ne gÃ¼zeldi. Åžimdi hep film, film. 15 liraya sinema bileti satÄ±yorlar, emekliyiz gidemiyorum" dedi.

UÄŸur YÃ¼cel, kendi filmlerine yaÅŸlÄ± kadÄ±na 4 davetiye gÃ¶ndereceÄŸini sÃ¶yledi. YaÅŸlÄ± kadÄ±n bu yanÄ±tÄ±n ardÄ±ndan yeniden sÃ¶z alarak, "Her sinemaya gidemiyorum. Bizim mahalledeki sinemaya gel. Orduevinde buluÅŸalÄ±m. Sen dizi Ã§ek. Diziyle her hafta seni beklemek Ã§ok gÃ¼zel. Benim 5 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼m filan kaldÄ±, ne yaparsan yap ama dizi Ã§ek. SaÃ§Ä±n baÅŸÄ±n niye bozuk" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DÃ¼nyanÄ±n derdine yanan kalmadÄ±"

Tek kiÅŸilik oyununun adÄ±nÄ±n neden 'AzÄ±nlÄ±kta KaldÄ±k' olduÄŸu sorusuna YÃ¼cel, "Eksik ve yalnÄ±z hissettiÄŸim iÃ§in bu adÄ± kullandÄ±m. YalnÄ±z kendi memleketin derdine deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n derdine yanan adam kalmadÄ±" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â