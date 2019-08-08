Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Antalya Regnum Carya’da fırtına gibi esti. Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü yıldız, “Ülkenizi çok özlemişim. Antalya’yı çok sevdim” dedi. 2 bin kişinin izlediği konserde, Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz ve Meryem Uzerli’nin yanı sıra Antalyaspor oyuncuları, yönetimi ve Real Madrid’in eski futbolcusu Clarence Seedorf vardı.



Özel tasarlanan sahnede Lopez için catwalk alanı oluşturulurken, Isparta’dan getirilen beyaz güller, sanatçının sahnesini ve kulisini süsledi. 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan Lopez, seyircinin coşkusu e atmosferin güzelliği karşısında iki saat sahnede kaldı. Muhteşem dansları ve göz alıcı kostümleriyle herkesi kendine hayran bırakan Latin ateşi, kızı Emme Anthony ile bir şarkısında düet yaparak hayranlarına sürpriz yaptı.









