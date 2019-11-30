Ümit Erdim: Elimde kapı gibi belgem var

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakterinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçen Ümit Erdim, oyuncuğun yanı sıra rallici ve sunucu olarak kariyerine devam etti.

"BİRİLERİNİN ADAMI DEĞİLİM"

“2010 senesinde 142 kiloya kadar çıkmıştım, şimdi 68 kiloyum. Ameliyat olalı tam bir yıl oldu. Doktorum defalarca söyledi. İlk yıl çöküş yılı, her hasta dibe vuruyor, ben de vurdum ve 66,5 kiloyu gördüm. Şimdi çıkış dönemine geçtim. İkinci senenin ortasında 73-75 bandına gelmem öngörülüyor, o da ideal. Yani artık 'hastalıklı gibi gözüküyorsun' tantanasını kapatalım. Pilotluk eğitimi için zorlu bir sağlık testinden geçtim. Elimde kapı gibi belgem var. Ben çok sağlıklıyım ve mutluyum.”

"O ÜNLÜ GECE KULÜBÜNDEN ÇIKMIYORUM DİYE..."

“Beş yıldır oynamak isteyeceğim hiçbir diziden teklif almıyorum. Çünkü birilerinin adamı değilim. Lobicilik, adamcılık, kollamacılık Türkiye’nin kanser hücresi oldu. Sırf iş almak için hayat şeklimi değiştirmem, aile yapımı bozmam. Gece gezmiyorum, içki içmiyorum, sabah 6'da o ünlü gece kulübünden çıkmıyorum diye işimi kaybedeceksem ben ona da tamamım. Günün sonunda para bir yerden kazanılabilir, az ya da çok. Oyunculukla ilgili bir derdim yok. Sistemin ve sektörün bana ihtiyacı yoksa tamam abi! Gidip kimsenin kapısı aşındıracak değilim.”

"AHMET'LE HİÇ AYNI SETE GİRMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

“2008 senesinden beri Ahmet Kural’la kopmayan bir dostluğumuz var. Sen bana desen ki; 'Ahmet’le ne paylaşıyorsun?' Belki hiçbi şey paylaşmıyorum. Ama var ya herif! Ahmet çocuğun doğumunda var, düğünümde var, akşam kahve içilecek yine var. Ahmet’le hiç aynı sete girmeyi düşünmedim. Birbirimizin oyuncu olduğunu unutmuş olabiliriz. Bence orada bana ihtiyaç yok. Ahmet ile Murat’ın bir ikilik mekanizması var. Ahmet beni yanına almak isteyebilir, o ikililiği bozarım ben. Olmaz yani. Bugüne kadar da Ahmet’e dönüp hiç sormadım. O samimiyetim var halbuki. 'Ben niye yokum bu projede?' hiç demedim. Bu saatten sonra istese de oynamam. Ben Ahmet’i dışarıda seviyorum, Ahmet’le mesai yapmama gerek yok.”