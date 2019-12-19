Ümit Erdim: Ne kiloymuş arkadaş! Millete dert oldu

Tüp mide ameliyatı sonucu 73 kilo vererek 69 kiloya düşen ve yeni görüntüsüyle dikkat çeken Ümit Erdim, son olarak evinden çıkarken denk geldiği bir sohbeti takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan oyuncu, insanların verdiği kilolarla ilgili yorumlarını şöyle aktardı:

“Siteden çıkıyorum güvenliğin orada goygoy var. Gelen sesler şöyle arkamdan; iyi zayıfladı ama 5-6 kilo alsa iyi olur. Lan sabah 9 ya. Yani gerçekten başka gündeminiz yok değil mi? Allahım yarabbim ne kiloymuş arkadaş millete dert oldu gerçekten.”