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18.09.2019 - 11:49 |

Ümit Erdim'den takipçisine yanıt: Ya hastalıklıysam?

Seda Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren, bebekleri 'Ses' geçtiğimiz sene dünyaya gelen Ümit Erdim, mide küçültme ameliyatı olarak 69 kiloya düşmüştü. Ünlü oyuncu, kilo vermesinin ardından bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna yanıt verdi.

Ümit Erdim'den takipçisine yanıt: Ya hastalıklıysam?

'Hayat Bilgisi', 'Gönül' ve 'Selena' gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Mide küçültme ameliyatı olan oyuncu, 69 kiloya düşmüştü.

"YA HASTALIKLIYSAM?"
Erdim'in kilo vermesinin ardından bir takipçisi, "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumunu yaptı. Takipçisine yanıt veren oyuncu, "Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun" ifadelerini kullandı.

Ümit Erdimden takipçisine yanıt: Ya hastalıklıysam

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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