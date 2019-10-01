Ümit Kantarcılar'dan gala alışverişi

Markalar Sokağı'nda telefon ile konuşurken görüntülenen Ümit Kantarcılar, gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine telefonu kapatarak muhabirlerle sohbet etti.

Jessica May ile başrolü paylaştığı 'Dert Bende' filminin gala gecesi için alışverişe çıktığını söyleyen Kantarcılar, "Çok güzel bir film çektik, 2 Ekim'de galamız var. 4 Ekim'de de filmimiz vizyonda olacak, onun için çok heyecanlıyız" dedi.

Yakışıklı oyuncu, kısa süre alışveriş yaptıktan sonra İstinyePark'tan ayrıldı.