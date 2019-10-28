Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul'dan sürpriz program

Alışveriş turunda görüntülenen Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul çifti, el ele tutuşarak mağazaları ve reyonları dolaştı. Sonbahar alışverişlerinde objektiflere yansıyan sanatçı çift, önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok konsere imza atacaklarını ve yeni sezonda sürpriz bir gündüz kuşağı programıyla ekranlara döneceklerini ifade etti.

Uyumlu çift, alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ederek gözlerden uzaklaştı.