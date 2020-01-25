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25.01.2020 - 09:55 |

Umut Evirgen'den askerlik pozu: Şafak doğan güneş

Oyuncu Tuba Büyüküstün’le aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, vatani görevini tamamladı.

Umut Evirgen'den askerlik pozu: Şafak doğan güneş

Umut Evirgen, askerliğinin son günü çektiği selfie’yi Instagram’da, "Şafak doğan güneş. Bizimkisi 18 günlük güzel bir anıydı. Allah cephedeki Mehmetçik’i korusun" notuyla paylaştı.

Umut Evirgenden askerlik pozu: Şafak doğan güneş

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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