MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriUmut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı
27.11.2019 - 08:04 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı

Tiyatrocu Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca ile geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu boşandı.

Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Umut Kırca, haberi doğruladı. Boşanmalarının özel bir sebebi olmadığını söyleyen Kırca, "Maalesef boşandık, böyle olması gerekti, hayat devam ediyor, yeniden evlenmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.  

Kırca sözlerini "Biz kimseye özellikle boşandık diye duyurmadık, her boşanmanın nedenleri gibi bizde o nedenlerle, karşılıklı anlaşamamaktan dolayı boşandık" diye bitirdi.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milyonluk hediyeyi reddetti

Milyonluk hediyeyi reddetti

‘İKONİK BİR ŞOV’

‘İKONİK BİR ŞOV’

Mutlu kare

Mutlu kare

Yeni aşk mı?

Yeni aşk mı?

Sıradaki Haber