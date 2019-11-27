Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Umut Kırca, haberi doğruladı. Boşanmalarının özel bir sebebi olmadığını söyleyen Kırca, "Maalesef boşandık, böyle olması gerekti, hayat devam ediyor, yeniden evlenmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.

Kırca sözlerini "Biz kimseye özellikle boşandık diye duyurmadık, her boşanmanın nedenleri gibi bizde o nedenlerle, karşılıklı anlaşamamaktan dolayı boşandık" diye bitirdi.