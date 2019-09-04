Umut Oğuz yeni proje için sakalı uzattı

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de yeni doğan çocuğu için alışveriş yapan Umut Oğuz, "Yeni proje için sakalı uzattık, başlama tarihini bekliyorum. Bunun yanı sıra yakın zamanda yeni tiyatro oyunumuz 'Ormantik Komedi' başlayacak. Öncelik turnelere çıkıp oyunu tanıtmak, sonrasında İstanbul’da oynamaya başlayacağız. Hem dizi, hem tiyatro oyununu bir arada götüreceğim" dedi.