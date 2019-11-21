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21.11.2019 - 07:50 |

Üniforma yakıştı

Rob Lowe, önceki gün yeni dizisi ‘9-1-1: Lone Star’ın Los Angeles’taki setinde polis üniformasıyla objektiflere takıldı.

Üniforma yakıştı

Rob Lowe, önceki gün yeni dizisi ‘9-1-1: Lone Star’ın Los Angeles’taki setinde polis üniformasıyla objektiflere takıldı. 55 yaşındaki oyuncuya, Ronen Rubinstein ve Julian Works de eşlik etti. Prömiyeri, 19 Ocak 2020’de Fox’ta yayınlanacak proje, bir New York polisinin Teksas’ta görevlendirilmesini ve insanların hayatlarını kurtarırken, bir yandan da oğluyla yaşadığı problemlerini çözmesini konu alıyor.

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