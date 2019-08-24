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24.08.2019 - 19:26| İHA

Ünlü çift aşklarını Bodrum'da tazeliyor

Kasım ayında üçüncü kez aşklarına şans tanıyan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, aşklarını Bodrum’da tazeliyor.

Ünlü çift aşklarını Bodrum'da tazeliyor

Hem tatil hem de aile ziyareti için Bodrum’a gelen ünlü çift objektiflere takıldı. Bir süredir evlenecekleri iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver önceki gün Bodrum’a geldi.

Ünlü çift aşklarını Bodrumda tazeliyor

Turgutreis Mahallesinde oturan Murat Boz’un ailesinin ziyaret eden ünlü çift, evlilik sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Aslı Enver ise "2 günlük tatildeyiz" dedikten sonra Boz’un ailesinin kaldığı eve girdi.

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