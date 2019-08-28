Ünlü çifte fotoğraf şoku! İnternette...

Mekan çıkışı objektiflere poz vererek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Buse Varol altı aylık bebekleri Burak ve annelik duygularından bahsetti.

Sürekli çocuğuyla vakit geçirdiğini söyleyen anne Varol, "Hem çok hızlı hem de çok yavaş büyüdüğünü düşünüyorum, dişleri çıktı mesela bana çok tuhaf geliyor ne ara bu kadar zaman geçti diyorum, ayakların üzerinde durmaya çalışıyor bunlar çok güzel duygular hiç bir anı kaçırmak istemiyorum, anneliğin keyfini çıkarıyorum” dedi.

Çocukları için özel bir yatırım yapmadıklarını söyleyen Alişan, "Tüm malvarlığımız zaten onun maddiyat çok maneviyat vermeye çalışıyoruz çocuk sahibi olmak çok büyük mutluluk Allah olmayanlara da nasip etsin” diyerek ikinci kez baba olmak istediğini söyledi.

Peşini bırakmayacak

Evlendiklerinden beri sürekli sosyal medya üzerinden eleştirilere ve izinsiz fotoğraflarının kullanılmalarına maruz kalan çift, birçok kişiye dava açmıştı, bazı davaların sonuçlandığını ve kazandıklarını belirten Alişan izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı. MESUT YILMAZ