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30.09.2019 - 12:55 |

Ünlü çiftten romantik kutlama

Bensu Soral ve Hakan Baş, geçtiğimiz sene evlenmişlerdi...

Ünlü çiftten romantik kutlama

Evliliklerinde birinci yılını tamamlayan ünlü çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.Bensu Soral, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "29.09.2018 Mutlu yıl dönümleri..." notu ile yayınladı.

Hakan Baş ise eşi Bensu Soral ile düğünde çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin romantik kutlama paylaşımlarına çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni yağdı.

Ünlü çiftten romantik kutlama

Ünlü çiftten romantik kutlama


    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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