Ünlü çiftten romantik kutlama

Evliliklerinde birinci yılını tamamlayan ünlü çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.Bensu Soral, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "29.09.2018 Mutlu yıl dönümleri..." notu ile yayınladı.

Hakan Baş ise eşi Bensu Soral ile düğünde çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin romantik kutlama paylaşımlarına çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni yağdı.









