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03.08.2019 - 11:48

Son dakika... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, hayatını kaybetti.

Son dakika... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Usta oyuncu Cengiz Sezici, hayatını kaybetti. Bu sabah hayatını kaybeden Sezici son olarak Söz dizisinde oynamıştı.

CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?

Cengiz Sezici 1950, Adana doğdu. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı; 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu olmuştur. 1998-2000 arası yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi.

3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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