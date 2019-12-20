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20.12.2019 - 10:31 |

Ünlü oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti

1965 yapımı 'Thunderball' (Yıldırım Harekâtı) filmi ile şöhrete kavuşan Fransız aktris Claudine Auger, dün Paris'te yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti

Fransa’nın yetiştirdiği ünlü oyunculardan Claudine Auger, 78 yaşında hayatını kaybetti.

1958 yılında Fransa’yı Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil eden Auger, daha sonra oyunculuk dersleri alarak beyazperdede boy göstermeye başlamıştı. Sean Connery’nin başrolünü üstlendiği 'James Bond' filmi 'Thunderball'da, Bond kızı 'Domino'yu canlandıran Fransız güzel, kariyerine Fransız dizi ve filmleriyle devam etmiş ve son filmini 1995'te çekmişti.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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