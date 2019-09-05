Ünlü oyuncu Feyyaz Duman evlendi!

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Feyyaz Duman, dün akşam sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Dizinin oyuncuları Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı.,

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.











