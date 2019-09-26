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26.09.2019 - 08:17 |

Ünlü oyuncu iÅŸçileri balkondan fÄ±rçaladÄ±!

Oyuncu Deniz Ã‡akÄ±r, Ã¶nceki gÃ¼n KuruÃ§eÅŸmeâ€™de bulunan evinin balkonunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Ünlü oyuncu iÅŸçileri balkondan fÄ±rçaladÄ±!

Oyuncu, evinin hemen bitiÅŸiÄŸinde bulunan bir maÄŸazanÄ±n Ã¶n cephesini yapan iÅŸÃ§ilere Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±. Sesten rahatsÄ±z olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Ã‡akÄ±r, balkona Ã§Ä±karak iÅŸÃ§ilere durumdan dolayÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

El hareketleriyle bir ÅŸeyler anlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len oyuncunun, bu halleri objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±. BeÅŸ dakika iÅŸÃ§ilerin ustasÄ±yla konuÅŸup, tartÄ±ÅŸan oyuncu, sonrasÄ±na balkonunun kapÄ±sÄ±nÄ± kapatarak, evine girdi. Deniz Ã‡akÄ±râ€™Ä±n tepkisi sonrasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar, iÅŸe ara vermek zorunda kaldÄ±.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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