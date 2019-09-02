Ünlü oyuncu kuzenini hastaneye kaldırdı

Gribal enfeksiyon rahatsızlığı geçiren kuzenini hastaneye getiren oyuncu, çıkışta basın mensuplarını görünce şaşırdı. Aslı Enver, "Kuzenim rahatsızdı, durumu gayet iyi şuan. Kendisi gribal enfeksiyon kapmış" dedi. Yeni sezonda ekranda olmayacağını söyleyen oyuncu, "Bu sene çalışmayacağım. Dinleneceğim biraz" dedikten sonra sevgilisi Murat Boz'un 2 Milyon TL değerindeki Mercedes G500 marka lüks cipine binerek uzaklaştı. EMRAH AKÇAAY