Ünlü oyuncuya cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül

Bella Thorne, cinsel içerikli bir video paylaşım sitesi tarafından ödüle layık görüldü.

Cinsel içerikli video paylaşım sitesinin ikinci kere düzenlediği etkinlikte, 21 yaşındaki oyuncunun yönetmenliğini yaptığı 'Her&Him' filminin onurlandırılacağı duyuruldu. Bella, 'En İyi Cinsel İçerikli Film Yönetmeni' ödülünü 11 Ekim’de alacak.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Thorne, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.