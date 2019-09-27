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27.09.2019 - 12:50 |

Ünlü oyuncuya cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül

ABD'li aktris Bella Thorne, 11 Ekim'de bir cinsel içerikli video paylaşım sitesinden, 'En İyi Cinsel İçerikli Film Yönetmeni' ödülünü alacak.

Ünlü oyuncuya cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül

Bella Thorne, cinsel içerikli bir video paylaşım sitesi tarafından ödüle layık görüldü.

Cinsel içerikli video paylaşım sitesinin ikinci kere düzenlediği etkinlikte, 21 yaşındaki oyuncunun yönetmenliğini yaptığı 'Her&Him' filminin onurlandırılacağı duyuruldu. Bella, 'En İyi Cinsel İçerikli Film Yönetmeni' ödülünü 11 Ekim’de alacak.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Thorne, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.   

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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