Ünlü piyanist Odelia Sever, Darüşşafakalı çocuklar için geliyor

Bu Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Odelia Sever, Hindistan ve İspanya’dan sonra şimdi de Türkiye’de sahne alacak. Howden Group, dünya çapında düzenleyeceği bu organizasyonlar ile belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Odelia Sever’ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.

#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.