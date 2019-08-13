MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÜnlü rap'çi Killa Hakan gözaltına alındı!
13.08.2019 - 09:18

Ünlü rap'çi Killa Hakan gözaltına alındı!

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap’çi Killa Hakan gözaltına alındı. Bir gün nezarethanede kalan Killa Hakan, daha sonra serbest bırakıldı.

Ünlü rap'çi Killa Hakan gözaltına alındı!

En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle yaptığı düet ile adından söz ettiren 46 yaşındaki Killa Hakan'ın gözaltına aldığı anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Nezarethanede bir gün geçiren ünlü rap’çi, serbest bırakıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı:
"Bayramınız mübarek olsun. Daha önceden giremedim. Çok özlemişler beni sabaha kadar hücrede kaldım. Sebep yok, burada oluyor bazen öyle şeyler, yoklama niyetine. Ben de eski savaşçılardan, koruyuculardan olduğum için hala da o nöbette olduğum için kimi zaman böyle olaylar oluyor. Bayram olduğuna üzüldüm, yoksa takmam bu olayları."

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Sıradaki Haber