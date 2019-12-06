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06.12.2019 - 14:35 |

Ünlü rapçi Slowthai hayranının ağzına tükürdü

İngiliz rapçi Slowthai, Milwaukee'deki gösterisine "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı bir pankartla gelen kadın hayranının ağzına tükürdü.

Ünlü rapçi Slowthai hayranının ağzına tükürdü

Dünyaca ünlü rap yıldızı Slowthai'nin, Milwaukee'deki gösterisinde ilginç anlar yaşandı. Gösterinin ön sıralarında 'Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!' yazılı pankartlı bir kadın, rapçinin ilgisini çekti.

Pankartı gören 24 yaşındaki rapçi ise kadının çenesi tutarak, ağzının içine tükürdü. Kadın hayranın bu hareket sonrası, mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Slowthai, bu anları sosyal medyadan paylaştı. Videoda salonda bulunan bir görevlinin olayı hayretle izlediği ise dikkatlerden kaçmadı.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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