Ünlü rapçi Slowthai hayranının ağzına tükürdü

Dünyaca ünlü rap yıldızı Slowthai'nin, Milwaukee'deki gösterisinde ilginç anlar yaşandı. Gösterinin ön sıralarında 'Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!' yazılı pankartlı bir kadın, rapçinin ilgisini çekti.

Pankartı gören 24 yaşındaki rapçi ise kadının çenesi tutarak, ağzının içine tükürdü. Kadın hayranın bu hareket sonrası, mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Slowthai, bu anları sosyal medyadan paylaştı. Videoda salonda bulunan bir görevlinin olayı hayretle izlediği ise dikkatlerden kaçmadı.