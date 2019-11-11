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11.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Ünlülerin kahvesi açıldı

Kuruçeşme ve Ataşehir’den sonra Ataköy’de üçüncü şubesini açan Kuruçeşme Kahvesi, önceki gün gerçekleşen davetle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ünlülerin kahvesi açıldı

Kuruçeşme ve Ataşehir’den sonra Ataköy’de üçüncü şubesini açan Kuruçeşme Kahvesi, önceki gün gerçekleşen davetle misafirlerini ağırlamaya başladı. Organizasyona mekanın müdavimlerinden Oktay Kaynarca, Sinan Engin, Mahmut Çevik ve Yasemin Miras katıldı. Kaynarca, “Böyle bir yerde onlarca kişinin çalışıp, eve ekmek götürecek olmasına çok seviniyorum. İnşallah nice daha güzel yatırımlara imza atarlar” diye konuştu.

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