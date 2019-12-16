ÜNLÜLERİN KAYAK KEYFİ

Palandöken’deki Sway Hotels, ‘Yapı Kredi Winter Escape’ ile yeni sezona “Merhaba” dedi. Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen açılış partisine, Berrin Ak, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, İvana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak ve Serhan Onat gibi isimler katıldı. Gün boyu kayak keyif yapan sanatçılar, gece ise Deniz Sipahi’nin performansıyla eğlendi. Ayırca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy setin başına geçerek, konukları coşturdu.