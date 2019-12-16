16.12.2019 - 07:50 |
ÜNLÜLERİN KAYAK KEYFİ
Ünlü isimler Palandöken’deki Sway Hotels’de gün boyu kayak keyfi yaparken, gece Deniz Sipahi’nin konseriyle eğlendi
Palandöken’deki Sway Hotels, ‘Yapı Kredi Winter Escape’ ile yeni sezona “Merhaba” dedi. Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen açılış partisine, Berrin Ak, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, İvana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak ve Serhan Onat gibi isimler katıldı. Gün boyu kayak keyif yapan sanatçılar, gece ise Deniz Sipahi’nin performansıyla eğlendi. Ayırca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy setin başına geçerek, konukları coşturdu.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.