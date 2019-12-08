Ünlülerin kuaförü Selami Ersoy, 2020 saç trendlerini açıkladı

Ünlü isimlerin tercih ettiği kuaför Selami Ersoy, "2020'de son dönemlerin modası olan uçta sarı ombrelerden biraz daha farklı olarak dibe yakın daha açık canlı sarılar göreceğiz. Onun dışında ise artık ten rengine ve göz rengine daha uygun tatlı bej tonları ve son zamanların modası olan karamel bejler-bal köpüğü tonları renkler yerini alacak" dedi.

Kesim konusunda da trendleri anlatan Ersoy şu sözleri söyledi:

"Artık eski kat kat kesim havasından çıkılmış bulunmakta, daha çok omuz boylarda dümdüz lazer kesim dediğimiz kesimler moda ama tabii ki misafirlerimiz hem katlı olmasın hem hacimli olsun dediği için biz de düz kesimin aralarına gizli katlar verip doku kazandırıyoruz. Kesimi de aynı şekilde belirlerken kişinin yüz hatlarına, boyun mesafesine, altın oranına ve enerjisine göre kesimler tercih ediyoruz. Doğru tespit sonucunda uygun kesimi uyguluyoruz."