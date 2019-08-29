Ünlülerin menajeri Özgür Aras'ın acı günü!

İki çocuk annesi Funda Göncer'in cenaze namazı, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılındıktan sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Deniz Sekiz, Yonca Evcimik, İrem Derici, Demet Akalın, Merve Özbey, Mustafa Topaloğlu ve Lider Şahin gibi isimler, cenaze törenine katılanlar arasında yer aldı.

Özgür Aras, teyzesi Funda Göncer'in vefat ettiğini Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kaldım mı yanlız... O da gitti. Annesi, ablası, babası ve eniştesinin yanına.

Anne yarım Canım teyzem... Her şey için sonsuz teşekkürler!

Daha o kadar hayalim vardı ama hiçbir şeyi keyifle yapamadım sanırım artık içimden de gelmez.

Tüm sevdiklerim gitti sen de gittin...

Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum."