Ünye'de Emre Aydın rüzgarı

20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Ünye Belediyesi ve Ünye Kaymakamlığının işbirliğinde düzenlenen, üç gün sürecek festivalin birinci günüde Emre Aydın sahneye çıktı.



Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce sevenine konuşan Emre Aydın, "Ben bu şehre gelerek öncelikle sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ünye'ye ilk defa geldim. Tabii, yıllardır sahnede olduğumun birikimlerini sizlerle paylaşacak ve sevenlerimizle beraber unutulmaz bir gece yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konserin ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ünlü şarkıcıya plaket ve çiçek verdi.