Urla'da Anadolu Ateşi coşkusu

Urla'nın 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sabah saatlerinde Tarihi Mermerli Çeşme önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Cem Bayram, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve Urlalılar katıldı. Süvariler ve araç konvoyunun geçişinin izlenmesinden sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve ardından Yıldıztepe Şehitliği ziyareti yapıldı. Kutlama etkinliklerinde defile ve konserler de yer aldı. Günün son etkinliği ise akşam Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi oldu. İzmir milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriyi yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Gösteri öncesi sahneden kısa bir konuşa yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bu gece hem Urlamızın kurtuluşunun hem de böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün ilçemizde özgürce yaşıyorsak 97 yıl önce bize bu olanağı sağlayan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Urla'nın kurtuluşu için canını ortaya koyan 173'üncü Alay Komutanı Yarbay Kâzım Bey'e, Yüzbaşı Kemal'e, Onbaşı Baki'ye, Çolak İbrahim'e, Sabri Yılmaz'a ve daha ismini bilmediğimiz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SOYER'DEN BİRLİK MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Bu gece 97 yıl önceki coşkuyu, sevinci bir kez daha yaşamak için buradayız. Birbirimizle birlik olduğumuz ve el ele verdiğimiz sürece hiçbir güç ülkemize, kentimize, ilçemize zarar veremez. Bu uğurda şehit olan tüm askerlerimizi, vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman askerleri önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ZEYBEK OYNADI

Konuşmaların ardından sahne alan 65 kişilik Anadolu Ateşi, meydanda bir saat boyunca farklı bölgelerin danslarını sahneledi. Birbirinden renkli kostümler ve akrobatik hareketlerin sergilendiği gösterinin sonunda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u sahneye davet eden dansçılar, birlikte Zeybek oynadı.