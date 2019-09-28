Urla’dan renkli kareler

Star TV’nin yeni dizisi ‘Sevgili Geçmiş’, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İzmir Urla’da devam eden çekimlerde Melis Sezen, Sevda Erginci, Özge Özacar ve Elifcan Ongurlar, üzüm bağlarındaki renkli görüntüleriyle dikkat çekti. Star TV’nin yeni dizisi ‘Sevgili Geçmiş’, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İzmir Urla’da devam eden çekimlerde Melis Sezen, Sevda Erginci, Özge Özacar ve Elifcan Ongurlar, üzüm bağlarındaki renkli görüntüleriyle dikkat çekti. Projede, dörtlünün yanı sıra Ece Uslu, Emre Kınay, Seçkin Özdemir ve Burak Yamantürk gibi isimler rol alıyor.