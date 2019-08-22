Usta sanatçı vefat etti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan TRT Halk Müziği sanatçısı, radyo programcısı Ali Gürlü vefat etti.

1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT'de halk müziği programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.