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23.09.2019 - 07:50 |

Ustaların eserleri

Koray Avcı, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı.

Ustaların eserleri

Koray Avcı, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “Söz veriyorum, güzel bir gece olacak. Önce misafirlerimi duyurayım. Onlar; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço ve Cem Karaca” diyerek, büyük ustaların eserlerinden oluşan bir müzik ziyafeti sundu.Koray Avcı, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “Söz veriyorum, güzel bir gece olacak. Önce misafirlerimi duyurayım. Onlar; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço ve Cem Karaca” diyerek, büyük ustaların eserlerinden oluşan bir müzik ziyafeti sundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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