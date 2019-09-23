Ustaların eserleri

Koray Avcı, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “Söz veriyorum, güzel bir gece olacak. Önce misafirlerimi duyurayım. Onlar; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço ve Cem Karaca” diyerek, büyük ustaların eserlerinden oluşan bir müzik ziyafeti sundu.Koray Avcı, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “Söz veriyorum, güzel bir gece olacak. Önce misafirlerimi duyurayım. Onlar; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço ve Cem Karaca” diyerek, büyük ustaların eserlerinden oluşan bir müzik ziyafeti sundu.