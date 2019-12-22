22.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Uyku problemi yaşamıyor
Kızı Vina’yı geçtiğimiz ay kucağına alan Müge Boz, önceki gün Etiler’deydi.
Oyuncu, “Günleriniz nasıl geçiyor?” sorusuna, “Bebekli hayat nasıl olursa günler öyle geçiyor. Oyuncu olduğum için pek çok defa setlerde kaldım. Böylelikle kolay adapte oldum” yanıtını verdi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.