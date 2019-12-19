19.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Uykudan önce...
‘Çukur’ dizisinde rol alan Öner Erkan, Bebek’te kız arkadaşıyla objektiflere takıldı.
‘Çukur’ dizisinde rol alan Öner Erkan, Bebek’te kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Lucca adlı mekanda eğlenen ikili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Kafasındaki uyku bandı dikkatlerden kaçmayan Erkan, sorulara gülümsemekle yetindi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.