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18.07.2019 - 07:50

Uyumlu çift

Bella Thorne, İtalyan sevgilisi Benjamin Mascolo ile Vanity Fair dergisinin İtalya edisyonu için Milano’da kamera karşısına geçti. İkili, takım elbiselerle poz verdi.

Uyumlu çift

Kareleri Instagram hesabından paylaşan Thorne, “Onun elbiselerini ondan daha iyi giydiğim konusunda yemin edebilirim” diye yazdı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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