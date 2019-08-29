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HaberlerCaddeUzay ve Kuzey babalarını izledi
29.08.2019 - 10:20

Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Şarkıcı Emre Altuğ, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu oldu.

Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Geçmişten bu yana sevilen şarkılarını akustik performans ile yorumlayan Emre Altuğ'a, Burhan-Gökhan Şeşen de eşlik etti.

Altuğ'u izleyenler arasında oğulları Uzay ve Kuzey de vardı. Babalarını arkadaşları ile izleyen iki kardeşin keyifli halleri dikkat çekti.

Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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