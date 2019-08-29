29.08.2019 - 10:20
Uzay ve Kuzey babalarını izledi
Şarkıcı Emre Altuğ, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu oldu.
Geçmişten bu yana sevilen şarkılarını akustik performans ile yorumlayan Emre Altuğ'a, Burhan-Gökhan Şeşen de eşlik etti.
Altuğ'u izleyenler arasında oğulları Uzay ve Kuzey de vardı. Babalarını arkadaşları ile izleyen iki kardeşin keyifli halleri dikkat çekti.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.