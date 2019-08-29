Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Geçmişten bu yana sevilen şarkılarını akustik performans ile yorumlayan Emre Altuğ'a, Burhan-Gökhan Şeşen de eşlik etti.

Altuğ'u izleyenler arasında oğulları Uzay ve Kuzey de vardı. Babalarını arkadaşları ile izleyen iki kardeşin keyifli halleri dikkat çekti.