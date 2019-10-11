Uzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıktı

Derin göğüs dekolteli, askılı, pullu, kırmızı bir elbiseyle sahneye çıkan Cevher, 'Gönül' isimli parçayla hayranlarını selamladı. Güzel şarkıcı, "Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heyecanlıyım biraz. Uzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıkıyorum" diyerek sevilen şarkıları art arda seslendirdi. Cevher, ses performansının yanı sıra dans şovu ile yürek hoplattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cevher, 'Bir Bilebilsen' parçasıyla alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahnesini noktaladı.