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HaberlerCaddeUzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıktı
11.10.2019 - 08:22 |

Uzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıktı

Şarkıcı Cevher, önceki gece Ulus'ta bir mekanda sahne aldı.

Uzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıktı

Derin göğüs dekolteli, askılı, pullu, kırmızı bir elbiseyle sahneye çıkan Cevher, 'Gönül' isimli parçayla hayranlarını selamladı. Güzel şarkıcı, "Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heyecanlıyım biraz. Uzun süre sonra İstanbul'da sahneye çıkıyorum" diyerek sevilen şarkıları art arda seslendirdi. Cevher, ses performansının yanı sıra dans şovu ile yürek hoplattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cevher, 'Bir Bilebilsen' parçasıyla alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

Uzun süre sonra İstanbulda sahneye çıktı

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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