'Vahide ile bir daha evlenmeyeceğiz'

Eski eşi Vahide Perçin hakkında konuşan Altan Gördüm, "Yeniden evleneceğimiz haberleri yanlış bir haber. Yok öyle bir şey. Biz hep Beşiktaş'ta birlikte dolaşıyoruz. Mesela biraz evvel onu okula bıraktım. Bizim Vahide'yle kavgamız yok. Her yaz Foça'daki evimizde tatil yaparız. Kafalarına göre iddia çıkartıyorlar. Bir daha evlenmeyeceğiz" dedi.