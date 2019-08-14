Ve ünlü oyuncudan yeni sevgiliyle ilk fotoğraf!

Oyuncu Büşra Develi, 2015'te 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki 1 yıl önce bitti.

Büşra Develi geçen mayıs ayında da Cem Aktay ile Beyoğlu Asmalısescit'te görüntülenmişti. Develi'den ilk kez aşk fotoğrafı geldi.

Büşra Develi ve Burak Deniz'i birbirine çok yakıştıran hayranları, Cem Aktay'ı Burak Deniz ile karşılaştırmaya başladı. Özellikle ''Gözler Burak'ı aradı'' yorumu dikkatlerden kaçmadı.