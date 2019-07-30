Vedat Milor'u denize atıyorlardı...

Vedat Milor, Burgazada’da yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlattı.

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Bir restoranın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “Sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi.