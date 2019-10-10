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10.10.2019 - 07:50 |

Venedik Sarayı’nda konser

Zara, Venedik Sarayı bahçesinde konser verdi. Şarkıcı, Parıltı Derneği’nin öncülük ettiği, İtalyan-Türk çocuklarının ortak çalışmalarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, gençlerin performanslarından sonra sahneye çıktı.

Venedik Sarayı’nda konser

Zara, Venedik Sarayı bahçesinde konser verdi. Şarkıcı, Parıltı Derneği’nin öncülük ettiği, İtalyan-Türk çocuklarının ortak çalışmalarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, gençlerin performanslarından sonra sahneye çıktı.
İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani başta olmak üzere, Başkonsolos Elena Sgarbi’nin de hazır bulunduğu davette Zara, ‘O Sole Mio’ ve ‘Caruso’ aryalarının yanı sıra Türk müziğinden örnekler sundu.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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