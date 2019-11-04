Verona'da beyaz kabare etkisi!

Çılgın tasarımcılar, hayatımıza birden giren moda gurusu (!) bloggerlar, reklam yapacağım diye şaşkınlık verici davetler veren markalar! Sanırım o eski moda daveti kafasından kopuyor dünya... Sadece bizde değil, tüm dünyada ‘fashion week’ algısı komikleşmeye doğru evriliyor. Yine de takip etmeye değer, benim gibi sektör dışındaki insanları bile içine çekmeyi başaracak kurguda işler gerçekleşmeye devam ediyor. İtalya’nın kuzeyinde küçük bir şehir olan Verona, konuşulan moda partilerinden birine daha geçtiğimiz hafta imza attı.

Türkiye’den bu partiye katılan tek erkek gazeteci olmanın farkıyla gözlemledim… Verona, Milano ya da Paris gibi bir moda şehri değil. Gelecekte de olmak gibi bir iddiası yok aslında! Şehrin moda partilerinin bu kadar heyecan yaratmasının sebebi, büyük iç giyim markalarının bünyesinde bulunduran Calzedonia SPA’nın burada olması... Markanın kurucuları şehir için de çok şey ifade eden Veronesi Ailesi. ‘Romeo ve Juliet’in bu rafine, şık şehrinde her yerde ailenin izine rastlamak mümkün. Onlar da çok sevdikleri Verona’yı, moda trendlerinin, partilerinin de merkezi haline getirmişler. Harika defileler, after partiler olduğu gibi, iki yıl önce tanışma fırsatı da bulduğum Andrea Bocelli’nin buz üzerindedeki performansı gibi konuşulan işlere de

imza atıyorlar.

O meşhur Intimissimi Show’un teması, bu yıl beyaz kabareydi. Fashion week’lerde rastladığımız ‘konuşulayım’ kaygılı abuk, rüküş kıyafetli bir tane tipin bile olmadığı, tam anlamıyla moda editöründen, şöhretlere, influencer’lara kadar herkes tam davet şıklığındaydı. Malum; marka kadınlardan ilham aldığı için davetlilerin yüzde 90’ı kadındı. O şık, çoğunluğu siyah giyinmeyi tercih eden güzel kadınların fotoğraflarını çekmek için her özel dekorun köşesinde profesyonel fotoğrafçılar bekliyor.

Markanın kendinin olduğu hiçbir paylaşımı amatör bir göze bırakmayacak kadar profesyonel oluşu, sosyal medyadaki o harika etkiyi kusursuzlaştırıyor.

Pijamaların dönüşü...

Erkek modasına dair durumun gelişimi, kadın dominasyonu olan markada bile kendini gösteriyor. Kadını etkileyici gösteren marka, erkek iç çamaşırında konfora ağırlık vermiş. Hem galeri bölümünde hem de podyumda erkek iç çamaşırı modasına dair gözlemim; takım pijamaların dönüşüydü.Avizelerle bezenmiş, podyum kenarlarında başlarında abajur olan beyaz kıyafetli modellerin masada oturduğu büyük şovun ilgi odağıysa, Sarah Jessica Parker’dı. Bir yanında dünyanın en güzel kadınlarından Irına Shayk diğer yanındaysa influencer dünyasının en tanınmış ismi Chiara Ferragni olmasına rağmen, tüm ilgi ondaydı. Bazı oyuncuların üzerine rolün yapışması kariyerlerini kötü yönde etkiler ya; Parker’daki bu Carrie Bradshaw imajı hâlâ tüm

kadınların idolü...

Türkiye’ye özel ilginin mimarları

Juliet’in Balkonu ve Arena di Verona konserleri dışında pek bir turistik durumu olmayan şehre, moda davetlerinin olduğu haftalar farklı bir ekonomi getiriyor. Veronesi Ailesi tüm Verona’yı organize şekilde bu etkinliklere entegre edebiliyorlar. Aile, Türkiye’ye de çok önem veriyor. Markanın kurucusu Sandro Veronesi’nin yeğeni Marco Temponi, Türkiye ülke müdürü... Eşi, aynı zamanda da markanın ülke pazarlama müdürü Özlem Tuğmener’in, Türkiye adına yaptıkları harika ev sahipliği, buradaki edisyon dergilerimizin temsiliyeti açısından muhteşem...