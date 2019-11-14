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14.11.2019 - 07:50 |

Vicento Amigo, İstanbul’a geliyor

Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Vicento Amigo, İstanbul’a geliyor

Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Flamenko’nun sihirbazı, 21 Aralık’ta CRR sahnesinde olacak. 1967 yılında Guadalcanal, Sevilla’da dünyaya gelen Amigo, Cordoba’da yaşıyor. Sekiz yaşındayken gitar eğitimi almaya başlayan ve 15’inde usta sanatçı Manolo Sanlúcar’ın çırağı olan Amigo, dünya çapında ‘Sihirli Parmaklar’ unvanına sahip...

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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