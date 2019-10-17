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17.10.2019 - 15:18 |

Victor Moses'ın alışveriş keyfi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Victor Moses'ın alışveriş keyfi

Milli Takım arasını fırsat bilerek memleketine giden ve aranın bitmesiyle Türkiye'ye geri dönen Victor Moses, ailesi ile birlikte geldiği İstinyePark'ta keyifli bir gün geçirdi.

Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yiyen tecrübeli futbolcu, daha sonra AVM'ye girerek başta spor mağazaları olmak üzere bir çok dünyaca ünlü mağazada alışverişin keyfini çıkardı.

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