‘Vincent’ sanatseverlerle buluşuyor

Özdemir Altan’ın, Türkiye’de ilk defa sergilenen ‘Vincent’ isimli resimleri, MAJİ Luxury Art Gallery&Event’te, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ‘Pop Art’ı Türkiye’ye ilk getiren sanatçı olan Altan, “Yeteneğimizin sınırları var ama rastlantının yok. ‘Vincent’, imzayı silme ve farklı şekilde konumlandırma çalışmalarıdır” diyerek, çalışmalarını anlattı. Sergi, 26 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.