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02.08.2019 - 12:14

Volkan Arslan’dan, 'Bir Ayrılık Rüzgarı'

Karadeniz müziğinin önemli yorumcularından Volkan Arslan 1 senelik sessizliğin ardından Karadeniz müziğinin önemli bestecilerinden Erkan Ketenci’nin “Bir Ayrılık Rüzgarı” adlı eseriyle dinleyicilerine sesleniyor..

Volkan Arslan’dan, 'Bir Ayrılık Rüzgarı'

Esere yine Karadeniz müziğinin önemli kadın yorumcularından Merve Yavuz o naif sesiyle eşlik ediyor.

Kalan Müzik etiketiyle tüm digital platformlarda ve Kalan Müzik’in YouTube kanalında yerini alan eserde birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik etti. Müzik yönetmenliğini ise Ayşe Önder üstlendi.

Arslan , “Bir Ayrılık Rüzgarı” ile yeni nesil Karadeniz eserleri içerisinde seçkin şarkılar arasında yer almayı hedefliyor.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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