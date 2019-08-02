Volkan Arslan’dan, 'Bir Ayrılık Rüzgarı'

Esere yine Karadeniz müziğinin önemli kadın yorumcularından Merve Yavuz o naif sesiyle eşlik ediyor.

Kalan Müzik etiketiyle tüm digital platformlarda ve Kalan Müzik’in YouTube kanalında yerini alan eserde birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik etti. Müzik yönetmenliğini ise Ayşe Önder üstlendi.

Arslan , “Bir Ayrılık Rüzgarı” ile yeni nesil Karadeniz eserleri içerisinde seçkin şarkılar arasında yer almayı hedefliyor.