02.08.2019 - 12:14
Volkan Arslan’dan, 'Bir Ayrılık Rüzgarı'
Karadeniz müziğinin önemli yorumcularından Volkan Arslan 1 senelik sessizliğin ardından Karadeniz müziğinin önemli bestecilerinden Erkan Ketenci’nin “Bir Ayrılık Rüzgarı” adlı eseriyle dinleyicilerine sesleniyor..
Esere yine Karadeniz müziğinin önemli kadın yorumcularından Merve Yavuz o naif sesiyle eşlik ediyor.
Kalan Müzik etiketiyle tüm digital platformlarda ve Kalan Müzik’in YouTube kanalında yerini alan eserde birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik etti. Müzik yönetmenliğini ise Ayşe Önder üstlendi.
Arslan , “Bir Ayrılık Rüzgarı” ile yeni nesil Karadeniz eserleri içerisinde seçkin şarkılar arasında yer almayı hedefliyor.